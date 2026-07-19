Refuerzan la seguridad en Argentina para las concentraciones públicas tras la final

Según informaron a EFE fuentes oficiales, en la capital argentina se desplegarán efectivos de la Policía de la Ciudad, habrá sobrevuelos de helicópteros policiales y seguimiento en tiempo real con cámaras desde el Centro de Monitoreo Urbano y con drones.

También habrá cortes al tránsito en el centro de la ciudad y vallados en los alrededores del Obelisco, epicentro de todas las grandes manifestaciones populares en Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, habrá refuerzo policial, especialmente en las ciudades de La Plata y Mar del Plata.

En Córdoba (centro), la segunda provincia más poblada del país, unas 1.000 personas de fuerzas provinciales, nacionales y municipales participarán del dispositivo de seguridad en el centro de la capital provincial, donde quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde dos horas antes del inicio del partido y hasta la medianoche del domingo.

En Santa Fe (centro), la tercera provincia más poblada, el Gobierno provincial y el municipio de Rosario -la ciudad natal de Leo Messi- acordaron reforzar la seguridad, especialmente en los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera, donde el miércoles pasado, tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra, se concentraron 400.000 personas para los festejos, según fuentes oficiales.

Por su parte, el Gobierno de Mendoza (oeste, cuarta provincia más poblada de Argentina) dispuso el despliegue de 3.000 policías, la suspensión del servicio de ómnibus urbanos tras el partido y la fiscalización de 22 fiestas habilitadas para la noche de este domingo por el Día del Amigo, que se celebra en Argentina cada 20 de julio.