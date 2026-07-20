"¿Cuánto dura la prórroga?": la pregunta que batió récords en España durante la final

De acuerdo con los datos de Google Trends de las últimas 24 horas, las cinco preguntas más buscadas en España fueron: "¿Ferran Torres de dónde es?", "¿Cuándo llega la selección española a Madrid?", "¿Cuándo es la celebración de España si gana el Mundial?', "¿Quién metió el gol del mundial de España?" y "¿En qué equipo juega Ferran Torres?".
Tras el pitido final y la proclamación de España como campeona, el interés de compra creció y "Camiseta España 2 estrellas" se situó como la segunda tendencia nacional, junto a "camiseta nueva de España".
Tras la derrota, Argentina se convirtió en las siguientes 24 horas en el país número uno del mundo que más buscó información sobre el Mundial 2030.
A nivel internacional, la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé fue la tendencia número uno a nivel mundial.