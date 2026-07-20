De Paul apunta contra quienes "instalaron conspiraciones infundadas" contra Argentina

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", escribió el volante del Inter Miami en su perfil de la red social Instagram.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode (molesta). Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", añadió, en alusión a quienes denunciaron durante el torneo que Argentina fue favorecida por los arbitrajes por motivos políticos o comerciales.

Además, De Paul dijo haber entendido que la identificación de la afición argentina con la 'Scaloneta' "va más allá del trofeo" y añadió: "Eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

"Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", concluyó el exjugador del Atlético Madrid.