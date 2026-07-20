El guardameta colombiano David Ospina, nuevo refuerzo de Atlante

“Le damos la bienvenida al equipo del pueblo a David Ospina. Es momento de defender a los históricos Potros de hierro del Atlante”, escribió el equipo a través de sus redes sociales.

Ospina, de 37 años, mundialista también en Brasil 2014 y Rusia 2018, llega procedente del Atlético Nacional colombiano, equipo en el que estuvo desde 2024 hasta el primer semestre de este año.

El guardameta tiene amplia experiencia internacional; jugó para el Al-Nassr de Arabia entre 2022 y 2024; para el Napoli de la serie A de Italia, del 2018 al 2022; estuvo con el Arsenal inglés de 2014 a 2018; y de 2008 a 2014 en el Niza francés.

Ospina comenzó su carrera en Atlético Nacional en 2005, ha defendido el arco de la selección de su país desde las categorías menores.

Con la selección absoluta debutó en 2010 en las eliminatorias de los mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026.

Desde entonces ha sido convocado en seis ocasiones para jugar la Copa América.

Entre los títulos que ha ganado destacan dos ligas con el Atlético Nacional, dos súper copas de Colombia y una súper liga. En Italia levantó una copa con Nápoles y en Inglaterra obtuvo tres ‘Community Shield’ y dos FA Cup con Arsenal.

Ospina se perfila para titular de su nuevo equipo, que cuenta también con Óscar Jiménez y Roberto Barragán.

Atlante es dirigido por Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien fue seleccionador de México en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Los Potros de hierro debutaron en la primera jornada del Apertura con derrota por 2-1 ante Necaxa el jueves pasado.

En la segunda jornada recibirán al América, este viernes.