El Real España felicita a Felipe VI y Juan Carlos I por el título mundial de España

En un mensaje dirigido a la Casa Real y divulgado en sus redes sociales, la junta directiva del club hondureño expresó sus "más sinceras felicitaciones" a Felipe VI y Juan Carlos I por el triunfo del combinado español.

"Este extraordinario triunfo llena de orgullo y alegría a toda España y constituye un nuevo capítulo de gloria en la historia del fútbol español", señaló el Real España.

El equipo, con sede en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, indicó que "se une con profunda emoción" a la celebración de España y que comparte "la alegría" del pueblo español.

El club destacó además el "vínculo histórico" que mantiene con la Corona española al recordar que ostenta el título de realeza, otorgado por el rey emérito Juan Carlos I el 10 de enero de 1977.

"Celebramos este histórico triunfo con especial orgullo y emoción, como una victoria que sentimos cercana y propia, reafirmando los profundos lazos históricos, afectivos e institucionales que unen" al club hondureño con España y la Casa Real, agregó.

El Real España fue fundado en 1929 en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y es considerado uno de los cuatro mejores clubes del fútbol hondureño junto con Olimpia, Motagua y Marathón.