El rey felicita a la selección por el "triunfo épico": Habéis ganado para toda España

Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela, donde la selección comienza las celebraciones oficiales por el título de campeona del mundo: "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.

Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron también a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los flamantes campeones del mundo han sido recibidos en el salón de audiencias del Palacio Real y, posteriormente, han salido al jardín para realizar la foto oficial.

La expedición, encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, ha llegado con media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajaron desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Tras saludar a los reyes y a sus hijas en el salón de audiencias, han salido a los jardines del palacio de la Zarzuela para posar para la fotografía oficial, junto con la ministra de Educación y Deportes , Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección ya ha sido homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se han reunido a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

Los trabajadores, entre ellos miembros de la Guardia Real destinada en el Palacio de la Zarzuela, han asistido también al discurso coreando antes "!Campeones, campeones!" y vivas a España.

En el jardín, han escuchado las palabras que ha dirigido el rey a la selección, con las que ha reconocido que el camino hasta la victoria ha sido largo, que los jugadores han sufrido, regresan "algo magullados" y también tuvieron críticas, "ya esfumadas", pero "¿qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa", se ha preguntado.

Ha elogiado el juego de la selección, su técnica, su control y dominio del campo, "combinando cabeza y corazón, armados de paciencia sin desesperarse y siendo fieles" a su estilo.

"Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", ha dicho Felipe VI, convencido de que son "un conjunto estelar y legendario" para la historia del fútbol español.

El rey no ha olvidado que España es doblemente campeona del mundo, ya que la selección femenina ganó el Mundial de 2023

Si cuando juega la selección, juega España, el rey ha asegurado que la victoria es también de todo el país y ha animado a los futbolistas a disfrutar de cada segundo, de cada mirada y de cada sonrisa que van a recibir a partir de hoy.

El trofeo de la copa del mundo, que también ha portado un rato la infanta Sofía, quien vestía, al igual que su hermana, la princesa Leonor, la camiseta blanca de la selección, fue sostenido ayer también por Felipe VI en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0.

La de este domingo fue la primera ocasión en la que los cuatro miembros de la familia real asistieron oficialmente juntos a un partido de fútbol de la selección Española masculina.

Tras la Zarzuela, la Roja continua ya su periplo, primero en el Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez les recibe, y luego por las calles de Madrid hasta acabar en la plaza de Cibeles celebrando el triunfo con la afición.