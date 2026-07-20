El rey felicita a la selección por un "triunfo épico": Habéis ganado para toda España

Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela, donde la selección comienza las celebraciones oficiales por el título de campeona del mundo. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.

El rey ha reconocido que el camino hasta la victoria ha sido largo, que los jugadores han sufrido, regresan "algo magullados" y también tuvieron críticas, "ya esfumadas", pero "¿qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa", se ha preguntado.

Ha elogiado el juego de la selección, su técnica, su control y dominio del campo, "combinando cabeza y corazón, armados de paciencia sin desesperarse y siendo fieles" a su estilo.

"Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", ha dicho Felipe VI, convencido de que son "un conjunto estelar y legendario" para la historia del fútbol español.

El rey no ha olvidado que España es doblemente campeona del mundo, ya que la selección femenina ganó el Mundial de 2023.

Si cuando juega la selección, juega España, el rey ha asegurado que la victoria es también de todo el país y ha animado a los futbolistas a disfrutar de cada segundo, de cada mirada y de cada sonrisa que van a recibir a partir de hoy.