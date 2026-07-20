El triunfo de España fue una "victoria para el fútbol", dice prensa británica

La cadena BBC resalta la victoria para el fútbol en la final 1-0 frente a la albiceleste y señala que España triunfó en una batalla de resistencia, tanto para jugadores como para espectadores, para derrotar a los argentinos y ganar su segundo Mundial masculino.

"Desde cualquier punto de vista futbolístico -y, según algunos, también moral-, este fue el resultado correcto", añade la emisora.

Para el diario The Times, se trató de un final "amargo" en muchos sentidos, pero "el método se impuso a la locura".

"España, con su juego lógico y familiar de pases, presión y posicionamiento, desmanteló a Argentina, que se desmoronó en una final mundialista larga, tensa y decepcionante", agrega el rotativo.

"España nos regaló un golazo y Argentina nos mostró su peor cara, tras una actuación cínica durante el partido, con un comportamiento lamentable una vez finalizado", subraya.

El periódico The Guardian dice que España ganó el Mundial tras romper "la resistencia de una Argentina en inferioridad numérica" y fue "el triunfo de una idea, de una identidad. De una fe inquebrantable y paciente".

"Argentina se condenó a sí misma por su falta de ambición, incluso antes de sufrir la expulsión de Enzo Fernández hacia el final del tiempo suplementario. Resulta sorprendente señalar que no realizaron ni un solo disparo a puerta hasta el minuto 115", dice.

España no les permitió jugar, tal como apenas ha dejado hacerlo a sus rivales a lo largo del torneo, puntualiza el Guardian.

El Telegraph dice que la victoria de España fue un triunfo del fútbol y "el deporte se impuso" , por lo que "todos salimos ganando con ello, el fútbol también".

El tabloide The Mirror resalta que "España se corona campeona del mundo tras romper el empate con un gol en el minuto 106, pero la victoria se vio empañada por la mala actitud de Argentina al perder: hubo puñetazos".