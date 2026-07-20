FIFA nombra instructor disciplinario para investigar incidentes de Argentina

Madrid, 20 jul (EFE).- La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026 y ha nombrado un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras la final de la Copa del Mundo que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey, según pudo confirmar EFE en fuentes del máximo organismo del fútbol mundial.