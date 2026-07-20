Foios prepara su homenaje al 'predilecto' Ferran Torres: "Nos ha situado en el mapa"

"Foios se ha situado en el mapa mundial gracias a un hijo de Foios como es Ferran Torres. Ya estaba en el estrellato del fútbol mundial y ahora Foios está en el firmamento como pueblo de referencia", explicó en declaraciones a EFE Sergi Ruiz, alcalde de la localidad, que habló de la vinculación del futbolista con el pueblo.

"Suele venir todo lo que le deja la agenda porque sus padres viven aquí, sus abuelos también y el pueblo en el que ha crecido es este", añadió.

El alcalde recordó que en el pueblo todos los años el entorno del jugador organiza un campus con su nombre. "Hace unos días que terminó y este año no ha podido estar por que estaba en Estados Unidos, pero todos los años viene, para suerte y júbilo de los 'nanos'", explicó.

El alcalde señaló que desde que acabó el partido ya están estudiando cómo homenajear a Ferran y que la idea es hacerlo 'hijo predilecto', una iniciativa a la que se han sumado otros partidos de la corporación.

"Nada más acabar el partido ya se hablaban de esas posibilidades. Una posibilidad es aprovechar el reglamento del ayuntamiento que prevé que a una persona se pueda nombrar hijo predilecto. Estamos barajando esa posibilidad. Todo, contando con su agenda y su entorno", destacó.