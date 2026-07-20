Julián Álvarez: "Vamos a levantarnos, a aprender y a seguir"

"Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final", dijo el delantero del Atlético Madrid a través de su cuenta en Instagram.

Álvarez dijo que soñaban con el bicampeonato y agregó: "Más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca, porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define".

"Nosotros vamos a levantarnos, a aprender y a seguir. Pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto", añadió.

Álvarez comenzó el Mundial como suplente de Lautaro Martínez pero recuperó la titularidad en el tercer partido de la fase de grupos, ante Jordania.

Luego se mantuvo en el once inicial y fue mejorando su rendimiento, que alcanzó su pico máximo cuando anotó un gol agónico ante Suiza en el duelo de cuartos de final que le otorgó a la Albiceleste el pase a semifinales.