La bandera de España recubre los edificios más emblemáticos de Nueva York

Según anunció la página web del famoso rascacielos, la iluminación en rojo, amarillo y rojo fue una "celebración de la victoria por el campeonato de España".

No es la primera vez que el edificio neoyorquino homenajea al conjunto español de esta manera. El rascacielos ya se iluminó de manera similar el 11 y el 12 de julio de 2010, tras coronarse La Roja campeona en el Mundial de Sudáfrica.

La celebración de anoche se extendió por el horizonte de Manhattan. La sede global de JPMorgan Chase fue un paso más allá: además de iluminar su fachada con los colores españoles, proyectó en lo alto del edificio el escudo nacional de España.

Por su parte, otros gigantes del distrito financiero, como el One World Trade Center, optaron por iluminar su antena de rojo y amarillo en honor a los campeones.

La mítica plaza de Times Square se convirtió en el epicentro donde miles de aficionados españoles se congregaron para celebrar el triunfo, logrado poco antes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (oficialmente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo).

En la concurrida plaza neoyorquina, varias de las pantallas gigantes dedicaron mensajes a la victoria del equipo.

"La segunda", se leía en una de las pantallas, en una clara referencia a la consecución de la segunda estrella mundialista por parte de la selección española.