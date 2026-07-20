La prensa italiana se rinde a un nuevo "mundo rojo"

La imagen de Ferran Torres como autor del gol decisivo y la decepción de Lionel Messi tras la derrota argentina centran las portadas y análisis de los principales medios deportivos italianos.

La Gazzetta dello Sport tituló en portada "Mondo rosso" (mundo rojo) y considera que España fue superior y que el resultado hizo justicia a lo ocurrido sobre el césped al subrayar el 20 a 2 de los tiros a puerta.

El titulo de la portada de Corriere dello Sport es "El Nuevo Mundo" y destaca que España vuelve a levantar la Copa del Mundo y presenta el triunfo como el resultado de un proyecto deportivo consolidado y la capacidad del equipo de Luis de la Fuente para mantener su identidad futbolística durante toda la final y resolver el partido en la prórroga.

El diario romano resume la actuación española como "Las Furias Rojas dominan la final" y también subraya el peso de la nueva generación española y el cambio de ciclo que representa el torneo.

Con "Ha sido justo" titula el diario deportivo de Turín, Tuttosport, que dedica una parte central de su cobertura al protagonista del partido: Ferran Torres.

El diario destaca la incapacidad argentina para frenar el dominio español durante la final y La derrota de Messi ocupa igualmente un espacio destacado, interpretada como la imagen simbólica del final de una época.

El diario La Repubblica opta por señalar la victoria de España ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en varias ocasiones ha criticado el país.

Interpreta la victoria española como la confirmación de una selección que ha sabido unir talento joven, organización táctica y una identidad reconocible. El diario destaca que España no solo ganó la final, sino que consolidó una forma de jugar que vuelve a situarla como referencia internacional.