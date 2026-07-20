La prensa rumana se rinde ante la superioridad de España

El diario deportivo Gazeta Sporturilor escribió “La Reina Roja. España asciende a la cima del fútbol por segunda vez, tras una batalla en las trincheras con la antihéroe Argentina. Messi, un fantasma, en el último gran tango”.

El diario generalista Adevaril tituló con “¡España, campeona del mundo! Los ibéricos derrotan a Argentina por 1-0 en una tensa final con prórroga”.

“Los ibéricos dominaron el enfrentamiento con autoridad, mientras que Messi fue aniquilado por los ibéricos”, prosiguió el rotativo.

Y el portal deportivo Golazo.ro tituló con “El monólogo victorioso de un gran país: ¡Enhorabuena, España!”.

“Cuando juegas un partido de ensueño contra Argentina prácticamente en solitario, significa que has alcanzado un nivel forjado no en 120 minutos, sino en décadas y generaciones. ¡Felicidades, España, te lo mereces!”, concluyó.