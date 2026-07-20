Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 04:55

Prensa belga destaca el fin de la "era Messi" y el carácter coral de la victoria de España

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Bruselas, 20 jul (EFE).- Los diarios flamencos y francófonos en Bélgica coinciden en subrayar el fin de la "era Messi" y el carácter coral, sin figuras individuales destacadas, del triunfo español en el Mundial 2026, su segundo título mundial tras el de Sudáfrica 2010.

Por EFE

El diario flamenco De Standaard titula sobre "el fútbol antiestrellas" de España, que "destrona" a Messi tras 105 minutos de resistencia argentina "con guantes de terciopelo", hasta que Ferrán Torres firmó el gol liberador.

Le Soir subraya el paralelismo histórico: España conquista su segunda estrella con un gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, en circunstancias casi idénticas a la final de 2010 en Sudáfrica (gol de Iniesta en el 116).

El diario francófono califica de merecida la victoria de la Roja frente a una Argentina cada vez más replegada a medida que se agotaban sus fuerzas, y recuerda que, sin el tanto de Torres y cerca de los penaltis, la Albiceleste podría haberse convertido en la primera selección en ganar un Mundial sin un solo tiro a puerta, tras rozar el empate en el descuento de la prórroga.

En la misma línea, La Libre Belgique tituló "España se lleva el Mundial ante una Argentina agresiva y timorata" y reprochó a varios jugadores argentinos "gestos fuera de lugar" a lo largo del choque.

El diario recordó que fue la novena final del Mundial que se resuelve en la prórroga -la quinta de las últimas seis- y destacó al trío Rodri-Fabián Ruiz-Dani Olmo como "el mejor del torneo".

De Morgen opta por un enfoque gráfico, con reportajes fotográficos sobre "la alegría y la decepción, dentro y fuera del campo", al término de la final.

Het Laatste Nieuws (HLN) pone el foco en el "dominio español" y su arrasador palmarés individual: Pau Cubarsí (19 años) se llevó el premio al Mejor Jugador Joven, Rodri el de Mejor Jugador del Torneo (Balón de Oro) y Unai Simón el de Mejor Portero.

El diario destaca que Rodri, pese a no anotar ni asistir en el torneo, fue "el cerebro" del equipo, con 747 pases completados -el registro más alto de todo el Mundial- y que recogió el trofeo como capitán.

L'Écho resume la final en cifras: España "amordazó" a Messi y a Argentina para alzar su segunda Copa del Mundo al término de un partido "controlado" de principio a fin.