Prensa belga destaca el fin de la "era Messi" y el carácter coral de la victoria de España

El diario flamenco De Standaard titula sobre "el fútbol antiestrellas" de España, que "destrona" a Messi tras 105 minutos de resistencia argentina "con guantes de terciopelo", hasta que Ferrán Torres firmó el gol liberador.

Le Soir subraya el paralelismo histórico: España conquista su segunda estrella con un gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, en circunstancias casi idénticas a la final de 2010 en Sudáfrica (gol de Iniesta en el 116).

El diario francófono califica de merecida la victoria de la Roja frente a una Argentina cada vez más replegada a medida que se agotaban sus fuerzas, y recuerda que, sin el tanto de Torres y cerca de los penaltis, la Albiceleste podría haberse convertido en la primera selección en ganar un Mundial sin un solo tiro a puerta, tras rozar el empate en el descuento de la prórroga.

En la misma línea, La Libre Belgique tituló "España se lleva el Mundial ante una Argentina agresiva y timorata" y reprochó a varios jugadores argentinos "gestos fuera de lugar" a lo largo del choque.

El diario recordó que fue la novena final del Mundial que se resuelve en la prórroga -la quinta de las últimas seis- y destacó al trío Rodri-Fabián Ruiz-Dani Olmo como "el mejor del torneo".

De Morgen opta por un enfoque gráfico, con reportajes fotográficos sobre "la alegría y la decepción, dentro y fuera del campo", al término de la final.

Het Laatste Nieuws (HLN) pone el foco en el "dominio español" y su arrasador palmarés individual: Pau Cubarsí (19 años) se llevó el premio al Mejor Jugador Joven, Rodri el de Mejor Jugador del Torneo (Balón de Oro) y Unai Simón el de Mejor Portero.

El diario destaca que Rodri, pese a no anotar ni asistir en el torneo, fue "el cerebro" del equipo, con 747 pases completados -el registro más alto de todo el Mundial- y que recogió el trofeo como capitán.

L'Écho resume la final en cifras: España "amordazó" a Messi y a Argentina para alzar su segunda Copa del Mundo al término de un partido "controlado" de principio a fin.