Presidente de Israel felicita a España por el Mundial y espera ver a su selección en 2030

"Espero ver a Israel en el próximo Mundial", escribió Herzog en un mensaje publicado en la red social X, en el que trasladó además sus "mejores deseos" al rey Felipe VI, a la selección española y a "todo el pueblo español" por hacerse con el título tras vencer por 1-0 a Argentina.

El mandatario israelí felicitó también a Argentina "por su extraordinaria campaña hasta la final" del torneo, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, y consideró que la cita mundialista "ha vuelto a demostrar el poder del deporte para unir a personas de todo el mundo en un espíritu de buena voluntad, concordia y alegría".

Herzog cerró su mensaje con una felicitación a la FIFA por la organización del torneo, calificado como "un Mundial inolvidable".

En la víspera de la final del Mundial, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había deseado suerte al presidente de Argentina, Javier Milei, y mostrado su apoyo a la selección de ese país.

"Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!", dijo Netanyahu en una llamada a Milei, realizada en su oficina de Jerusalén junto al embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish.