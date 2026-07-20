Un menor muerto al derrumbarse una fuente en Ciudad Rodrigo en la celebración del Mundial

Fuentes de la Guardia Civil de Salamanca han detallado a EFE que en torno a las 00.30 horas se produjo la fractura de la fuente, que es de mampostería, con un menor fallecido, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta.

En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España.

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León detalló que en torno a las 00.33 horas recibieron varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los menores afectados fueron trasladados al centro de salud de la localidad, con uno fallecido; el otro fue trasladado al hospital de Salamanca, y el tercero dado de alta.

Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares del menor fallecido.