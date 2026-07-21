El Palma Futsal ata a la perla portuguesa Rodrigo Monteiro

Monteiro llega procedente del Ferreira do Zezere, de la liga portuguesa, con el que fue reconocido como 'Mejor jugador joven del mundo' en la Gala Mundo do Futsal 2025, un premio que logró tras liderar al combinado portugués sub-19 en su conquista de la Eurocopa.

El jugador, de 19 años, llega a Mallorca en una apuesta por parte de la entidad balear por captar y desarrollar el talento emergente del fútbol sala mundial, ante su imposibilidad de competir en el mercado contra clubes con mayor capacidad financiera.

Con su llegada, el conjunto de Antonio Vadillo incorpora talento, presente y una apuesta de futuro para las próximas cuatro temporadas que destaca por su potencia de espaldas, su capacidad de girarse a ambos lados y un olfato goleador que ha demostrado desde sus inicios.