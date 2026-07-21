Foulquier continúa entrenándose al margen en el Valencia y es duda para el inicio de Liga

Foulquier se desplazó la pasada semana con la expedición valencianista a la concentración de Girona, aunque se ejercitó en solitario siguiendo un plan específico de entrenamiento tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace cinco meses por una lesión en la rodilla izquierda.

Desde el club no garantizan que pueda llegar al primer partido de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que será el sábado 22 de agosto, a las 19.30 horas (17.30 GMT), contra el Celta de Vigo en Mestalla.

El francés fue el único de los futbolistas con lesiones de larga duración que viajó a Girona. Diego López, José Copete, Alberto Marí y Sergi Canós permanecieron en la Ciudad Deportiva de Paterna para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

Por su parte, Mouctar Diakhaby ya trabaja junto al resto de sus compañeros después de sufrir una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha en enero que le hizo perderse la segunda vuelta de la Liga, aunque el central no participó en el primer amistoso de la pretemporada, disputado ante el Petro de Luanda.