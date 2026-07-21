La Católica vence a Barcelona de Guayaquil y asume el segundo puesto de la liga de Ecuador

El panameño José Fajardo y el ecuatoriano Eryc Valencia marcaron los goles del conjunto católico, lo que le permitió llegar a los 35 puntos, los mismos que Aucas, pero con mejor diferencia de goles, ya que Católica tiene +14 y el Aucas +3.

Por su parte, el tanto de Barcelona lo anotó Jhonnier Chalá.

Universidad Católica fue claramente superior en el primer tiempo y pudo marcar el primer tanto. No obstante, el portero venezolano José Contreras le tapó un penalti al panameño Azarías Londoño y evitó varias ocasiones claras.

Si bien Barcelona reaccionó en el segundo tiempo, no le alcanzó para sostener el empate y la derrota lo bajó al cuarto puesto, con 34 puntos, 15 menos que el líder absoluto, el Independiente del Valle.

Por su parte, el Libertad venció por 1-0 a Delfín con gol de Orlin Quiñónez y accedió al duodécimo puesto, tras acumular 24 unidades.

La derrota devolvió al penúltimo lugar al cuadro cetáceo en una campaña de desesperación por librarse del fantasma del descenso para el próximo año.

La vigésima primera fecha continuará este miércoles con los siguientes partidos: Macará-Deportivo Cuenca; Independiente del Valle-Técnico Universitario y Manta-Liga Deportiva Universitaria de Quito.