El argentino Bragarnik regresa a Elche para tomar el mando de la planificación deportiva

El dirigente y el director general, Pedro Schinocca, fueron testigos de varios de los partidos de la selección argentina durante su estancia en Estados Unidos, si bien desde la entidad se apunta que estuvieron al tanto de las operaciones que tiene en marcha el club.

El Elche, que disputará otra temporada más en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) no ha efectuado aún ninguna incorporación para su plantilla más allá de ejecutar la opción de compra de tres jugadores que ya estuvieron en el equipo el pasado curso en calidad de cedidos, como Gonzalo Villar, Buba Sangare y Víctor Chust.

Otro de los asuntos que debe abordar el propietario del Elche, junto al entrenador, Martín Anselmi, y el cuerpo técnico es la continuidad del capitán Josan Ferrández, que sigue sin concretarse a pesar de que el club mostró su predisposición a ampliar su compromiso, que expiró el 30 de junio.

Tanto Schinocca como Anselmi ya pronosticaron en la presentación del entrenador un mercado de fichajes “largo” para el Elche, por lo que los principales movimientos en la plantilla no se producirán hasta pocos días antes del mercado de verano.