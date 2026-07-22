El nigeriano Ebere le da triunfo a Cruz Azul sobre Puebla, en inicio de la segunda jornada

Luka Romero y Ebere convirtieron por los Azules, en tanto Fernando Monárrez lo hizo por el Puebla.

Porque jugará el próximo sábado contra Toluca por el título campeón de campeones, Cruz Azul adelantó su encuentro. Dominó en la primera media hora y estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de cabeza por fuera del uruguayo Gabriel Fernández, a pase de Jeremy Márquez; sin embargo, fue el Puebla el que se adelantó.

En el minuto 28, Fernando Monárrez sacó provecho del desorden de la defensa y desde fuera del área disparó de zurda para darle ventaja al cuadro visitante.

Los celestes demoraron en recuperarse. Lo consiguieron y en el minuto 44 empataron 1-1 con un gol de Romero a pase de Márquez.

La segunda mitad fue de lucha, con Cruz Azul dominante la mayor parte del tiempo, pero el Puebla con buena capacidad de respuesta, aunque los dos crearon poco de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Cruz Azul fue mejor en el cierre. En el 80 el argentino Agustín Palavecino estrelló un balón en el travesaño y en el 82, Ebere recibió un servicio del argentino José Paradela y de derecha decidió la victoria del cuadro local, que se convirtió en el primero con dos victorias en dos salidas.

En el otro partido adelantado de la jornada, este martes el Toluca, monarca de la Concacaf, recibirá a los Pumas UNAM.

La jornada dos se reanudará de viernes a domingo próximos con los partidos Atlante-América, Tijuana-León, Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres UANL-San Luis, Necaxa-Monterrey y Pachuca-Querétaro.