Emelec, ultimando detalles para sumar al paraguayo Teodoro Arce

El delantero paraguayo Teodoro Sebastián Arce parece listo para dar el salto de regreso a Sudamérica. Tras un semestre agridulce en Europa, el atacante guaraní está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Emelec. Según reportó el portal Ecuagol, la directiva del “Club Eléctrico” se encuentra ultimando detalles para cerrar el fichaje del extremo, buscando dotar de desequilibrio y velocidad a sus bandas.

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Un ascenso en Rusia con sabor a poco

El campeón de la Copa Paraguay con el General Caballero de Juan León Mallorquín viene de integrar las filas del Rodina Moscú, equipo con el que celebró el ansiado ascenso a la mázima categoría del fútbol ruso. Sin embargo, en el plano personal la experiencia dejó un sabor amargo: apenas disputó cinco partidos en todo el certamen.

CS Emelec ya tendría nuevo delantero: Teodoro Arce https://t.co/S8229K0pSx — Ecuagol (@ECUAGOL) July 22, 2026

Esta falta de rodaje encendió las alarmas en el entorno del futbolista. Precisamente, mientras el cuadro azul busca de forma urgente un perfil explosivo por las bandas, el atacante paraguayo podría ver en Guayaquil la vitrina ideal para relanzar su carrera y recuperar la continuidad que no logró tener en el fútbol ruso.

De sonar para Barcelona SC a vestir la azul de Emelec

El nombre de Teodoro Arce no es ningún desconocido en el entorno de la LigaPro del fútbol ecuatoriano. En mercados pasados, el atacante estuvo muy cerca de llegar a Barcelona SC, aunque en aquella oportunidad el “Ídolo” terminó decantándose por el fichaje del ex-Libertad Héctor “Tito” Villalba. Hoy las gestiones en el cladri electrico se encuentran en etapa avanzada y, de concretarse, el paraguayo asumirá su segundo reto en el fútbol del exterior.