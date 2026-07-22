Los interesados en fichar a Matías Galarza tras su gran Mundial

Luego de consagrarse como una de las piezas clave de la Selección Paraguaya en el Mundial Norteamérica 2026, el futuro de Matías Galarza Fonda sigue sin definirse. A sus 24 años, la continuidad del mediocampista en River Plate de Argentina está prácticamente descartada, abriendo la puerta a un inminente traspaso internacional.

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El periodista especializado de mercado de pases, el italiano Fabrizio Romano, confirmó que el rendimiento del paraguayo no pasó desapercibido en el plano internacional: “El paraguayo Matías Galarza puede dejar River Plate este verano tras sus actuaciones en la Copa del Mundo. Getafe, Bologna y clubes de la Liga Pro Saudí, todos pidieron información”, aseguró el comunicador.

🚨🇵🇾 Paraguay’s Matias Galarza can leave River Plate this summer after his performances at World Cup.



Getafe, Bologna and Saudi Pro League clubs all asked for informations. pic.twitter.com/m0eqopw9Y9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Un Mundial consagratorio

El interés de las ligas top de Europa y los petrodólares de Arabia Saudí no es casualidad, ya que el surgido de las formativa de Olimpia se consolidó como una de las grandes revelaciones de la selección paraguaya en la cita ecuménica, siendo titular en 4 de los 5 compromisos disputados por el combinado albirrojo.

Su momento cumbre se dio ante Turquía, en el que además de convertir un golazo para darle la victoria a Paraguay, también firmó una marca histórica al anotar el gol más tempranero del Mundial 2026, sacudiendo las redes a tan solo 64 segundos del pitazo inicial. Con las ofertas sobre la mesa y varios frentes abiertos, las próximas semanas serán claves para determinar el nuevo destino del aguerrido volante guaraní.