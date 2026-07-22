Newell’s oficializa la llegada de Alan Soñora para el segundo semestre

Newell’s Old Boys oficializó la llegada de Alan Soñora como nuevo refuerzo para la segunda mitad de la temporada. El mediocampista creativo, de 27 años, concretó su arribo a la institución rosarina tras desvincularse de Cerro Porteño y ya entrena a la par de sus nuevos compañeros.

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El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales del club con un directo“Alan Soñora se convirtió en refuerzo leproso y ya se sumó a los trabajos del plantel”, acompañado por una calurosa bienvenida institucional: “¡Bienvenido al Corazón de la ciudad!”.

Visión y juego para la mitad de la cancha

Soñora, futbolista de doble nacionalidad argentino-estadounidense, desembarca en el parque Independencia con el objetivo de convertirse en el eje de la generación de juego. El cuerpo técnico suma así una variante clave con calidad de pase, conducción y ritmo para dinamizar la zona media en un tramo exigente del campeonato.

Alan Soñora se convirtió en refuerzo leproso y ya se sumó a los trabajos del plantel



¡Bienvenido al Corazón de la ciudad! ❤️🖤 pic.twitter.com/GwESGXsX9l — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2026

El futbolista llega con rodaje inmediato tras su paso por el fútbol paraguayo, donde vistió la camiseta de Cerro Porteño en 21 oportunidades, registrando un gol y una asistencia. Si bien sus números numéricos fueron discretos en su última etapa, la apuesta de la dirigencia rojinegra busca potenciar su perfil ofensivo en el esquema “leproso”.