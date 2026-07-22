Cerro Porteño
22 de julio de 2026 a la - 15:51

El probable equipo de Cerro Porteño para el estreno

El argentino Manuel Roffo (26 años) es una de las incorporaciones de Cerro Porteño en el mercado de pases invernal.
El argentino Manuel Roffo (26 años) es una de las incorporaciones de Cerro Porteño en el mercado de pases invernal.Club Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrentará el viernes a Sportivo Trinidense, en su presentación inicial en el campeonato Clausura 2026. En este material les presentamos el probable equipo del técnico argentino Ariel Holan.

Por ABC Color

El partido del viernes entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense, por la primera fecha del torneo Clausura, se disputará en La Nueva Olla, a las 18:30.

Lea más: Wilder Viera se despide de Cerro Porteño luego de 17 años

El objetivo del Ciclón es alcanzar un alto nivel para la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, fijada para el 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El lance inicial será en Brasil.

Para el choque contra la Cruz amarilla, el entrenador argentino Ariel Holan prepara una formación compuesta por: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

El zaguero central argentino Lucas Merolla está descartado por lesión, al igual que el marcador de punta Blas Riveros.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes para Norte y Novena, 30.000 en Plateas, 100.000 en Preferencias laterales, 120.000 y 200.000 en Vip.