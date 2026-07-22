El probable equipo de Cerro Porteño para el estreno

El partido del viernes entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense, por la primera fecha del torneo Clausura, se disputará en La Nueva Olla, a las 18:30.

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El objetivo del Ciclón es alcanzar un alto nivel para la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, fijada para el 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El lance inicial será en Brasil.

Para el choque contra la Cruz amarilla, el entrenador argentino Ariel Holan prepara una formación compuesta por: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

El zaguero central argentino Lucas Merolla está descartado por lesión, al igual que el marcador de punta Blas Riveros.

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Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes para Norte y Novena, 30.000 en Plateas, 100.000 en Preferencias laterales, 120.000 y 200.000 en Vip.