Nueva sesión en el Barça, con carga física y trabajo individualizado para Araujo y Balde

Ninguno de los dos está lesionado, pero Araujo continúa con el trabajo de puesta a punto de su gemelo, mientras que en el caso de Balde, el nuevo preparador físico, Benjamin Kugel, está llevando a cabo un trabajo preventivo con el lateral zurdo barcelonista.

A la espera de la revisión médica a la que tiene que someterse Frenkie de Jong, que se lesionó durante el Mundial, y todavía se desconoce el alcance de la misma, el Barça de Flick se entrenó con mayoría de jugadores del filial y juveniles.

Así, entre los jóvenes, se ejercitaron Iker Rodríguez, Áron Yaakobishvili, Orian Goren, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra, Brian Fariñas, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Álex González, Toni Fernández, Guille Fernández y Jordi Pesquer.

El equipo volverá a ejercitarse esta tarde en la segunda sesión del día; mañana jueves está prevista una nueva sesión y el viernes jugará su primer amistoso de pretemporada, un partido a puerta cerrada ante el Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La temporada 2025-2026 en LaLiga EA Sports (Primera División) comienza el fin de semana del 15 de agosto.