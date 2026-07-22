Roberto Carlos y Ronaldo comprarán un club en Brasil

“Ronaldo y yo estamos comprando ahora el Inter de Limeira junto con Enrico y otros dos socios nuestros, un africano y un árabe”, reveló Roberto Carlos en una entrevista en el programa “Debate em Jogo”, del canal Wamo, recogida este miércoles por los principales portales deportivos del país.

Lea más: Mexicano Ochoa cuelga los guantes tras su sexto Mundial

El exjugador de Inter de Milán y Real Madrid informó de que, “poco a poco”, pretenden “volver a involucrarse en el fútbol del interior” del país con dos objetivos: “seguir formando grandes jugadores para la selección” brasileña y “reorganizar esos clubes”.

En este sentido, Roberto Carlos apuntó también al União São João, donde militó cuando era un adolescente y hoy juega su sobrino. “Voy a procurar conocer un poco más esos clubes del interior para poder ayudarlos, tanto a conseguir patrocinadores como a hacer que el fútbol del interior vuelva a ser el fútbol de nuestra época”, anticipó.

El Inter de Limeira es un modesto club del interior del estado de São Paulo que vivió su época de máximo esplendor en la década de los 80, cuando venció el Campeonato Paulista (1986) y se proclamó campeón de la segunda división de la Liga (1988).

Hoy, lidera la Serie C del Brasileirão, con 25 puntos en 14 rondas, uno más que Brusque y Santa Cruz.

Fundado el 5 de octubre de 1913, en la ciudad de Limeira, la Associação Atlética Internacional surgió a partir de un antiguo equipo de la ciudad conocido como ‘Barroquinha’. Adoptó el nombre de Internacional para homenajear a los migrantes japoneses, italianos, alemanes y portugueses que se afincaron por aquella época en el municipio.

La compra del club paulista por parte de Ronaldo y Roberto Carlos se enmarca dentro de una profunda transformación del fútbol brasileño, en la que cada vez más clubes apuestan por adoptar el modelo de sociedad anónima, es decir, convertirse en empresas privadas.

Ronaldo ya tiene experiencia en la gestión de equipos de fútbol. El exdelantero del Real Madrid y del Barcelona anunció en diciembre de 2021 la compra del Cruzeiro de Belo Horizonte, donde se formó como jugador antes de dar el salto a Europa, y lo vendió en abril de 2024 a un empresario local.

“O Fenômeno” también adquirió el control del Real Valladolid en 2018, aunque vendió su participación el año pasado, en medio de una grave crisis de resultados del conjunto español.