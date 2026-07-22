Van Asten: "Desde el primer momento sentí que fichar por el Barça era el paso correcto"

"Cuando supe que el Barcelona estaba interesado en mí, me puse muy contenta. Todo sucedió muy rápido. También había conversaciones con otros clubes y con otras personas, pero desde el primer momento sentí que este era el paso correcto", ha comentado.

Desde las oficinas del club catalán, poco después de firmar el contrato que la vincula con la entidad azulgrana durante las próximas cuatro temporadas, Van Asten ha explicado que su decisión estuvo condicionada tanto por el proyecto deportivo como por las buenas sensaciones que recibió durante las conversaciones con el Barcelona.

"Es cierto que había otras opciones, pero sentí que este paso tenía mucho sentido para mí. Además, tuvimos una conexión inmediata con el club y con las personas con las que hablamos y eso fue importante para tomar la decisión", ha señalado la futbolista neerlandesa, que llega al Barça tras irrumpir en la élite con el Ajax y debutar con la selección absoluta de Países Bajos.

La defensa, de 19 años, ha comentado que la oportunidad de formar parte de uno de los equipos de referencia del fútbol femenino europeo fue uno de los principales motivos que la llevaron a aceptar la propuesta azulgrana.

"Para mí, el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre está luchando por todos los títulos: la Liga, la Copa y la Liga de Campeones. Pensar que iba a venir al mejor nivel del mundo me atraía mucho", ha explicado.

La internacional neerlandesa ha indicado que conquistar grandes títulos será uno de sus principales objetivos durante su etapa como azulgrana. "Espero conseguir todos los títulos posibles. Pienso en los grandes trofeos, como la Liga de Campeones y la Liga, y también quiero disfrutar mucho de esta etapa", ha comentado.

Preguntada por sus características como futbolista, Van Asten ha explicado que se considera una central con "carácter, intensidad competitiva" y capacidad para adaptarse a distintas situaciones del juego.

"Soy una defensa muy agresiva. Me gusta competir mucho con las rivales y creo que tengo variedad en mi juego. Puedo conducir el balón, puedo jugar en diferentes posiciones y aportar diferentes cosas al equipo", ha afirmado.

Por último, Van Asten ha comentado cómo afronta el salto al Barcelona con solo 19 años, después de una temporada marcada por su rápida progresión con el Ajax, que le valió para ser distinguida como Talento del Año de la Eredivisie 2025-2026.

"Simplemente sigo hablando mucho con mi familia. Ellos siempre son honestos conmigo, tanto cuando hago las cosas bien como cuando tengo aspectos que mejorar. Creo que mi personalidad también me ayuda en ese sentido: intento analizarme, identificar en qué puedo seguir creciendo y no centrarme demasiado en lo que ya he conseguido", ha concluido.