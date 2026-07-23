Adeyemi cita a Messi como referente azulgrana: "Es el mejor jugador que ha existido"

"Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi. También disfruté mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que han jugado en este club", señaló Adeyemi, quien calificó al Barcelona como "un club histórico".

El atacante alemán, de 24 años, habló de la posibilidad de compartir ataque con Lamine Yamal, al que definió como un "futbolista diferencial" pese a su juventud y la convivencia con los jóvenes talentos del vestuario azulgrana.

"Lo primero es que tengo que aprender español para poder hablar con ellos, aunque creo que se me dan bien los idiomas y será rápido. En el campo no importa la edad que tengas. (Hansi) Flick me ha dicho que son una familia", concluyó.

Precisamente el técnico azulgrana es "una de las razones" que le han llevado a vestir la camiseta del cuadro catalán, afirmó.

"Él (Flick) es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Desde el primer momento tuvimos conversaciones muy positivas; confié en él desde el primer segundo y me transmitió claramente lo que necesita este club, lo que espera la gente y lo que requiere el equipo", aseguró.

Desde la oficina comercial del club catalán, minutos después de estampar su firma en el contrato que le vinculará al Barcelona durante las cinco próximas temporadas, Adeyemi reconoció que su llegada supone un reto mayúsculo en su carrera y que está preparado para asumir las exigencias de un club al que considera "el más grande del mundo".

"Ahora puedo decir que juego para el club más grande del mundo. Es un honor para mí y quiero demostrar al equipo, al entrenador y a todos los que apoyan al Barcelona que estoy aquí para ganar y ayudar al equipo", afirmó.

El atacante germano evitó marcarse un único objetivo deportivo para su primera temporada y señaló que, aunque la Liga de Campeones ocupa un lugar destacado entre las aspiraciones del equipo, la prioridad pasa por competir por todos los títulos.

"La 'Champions' es algo muy grande y queremos ganarla, pero no es lo único. Cada partido es importante para este club. Al final queremos ganar trofeos y mi objetivo personal es dar lo mejor de mí para intentar ganarlo todo", indicó.

Sobre su encaje en el sistema de Flick, el internacional alemán restó importancia a la posición concreta que pueda ocupar sobre el terreno de juego. Adeyemi recordó que durante su carrera ha actuado en las tres zonas del ataque y que está dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo.

"Para mí no importa la posición. Estoy para cualquier lugar en el ataque. He jugado en todas las posiciones ofensivas y lo más importante es ayudar al equipo, ganarme la confianza de mis compañeros y conseguir los objetivos", explicó.

El veloz delantero también se refirió a la primera impresión que tuvo cuando conoció el interés del Barcelona y admitió que fue una noticia difícil de asimilar. "Si soy sincero, no me lo podía creer. Sé lo que puedo hacer, pero mi última temporada no fue la mejor. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad", comentó.