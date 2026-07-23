Darwin Núñez podría ser compañero de Miguel Almirón en el Atlanta United

De acuerdo con la información revelada por el periodista especializado Tom Bogert, Atlanta United ya sostuvo los primeros contactos para explorar la viabilidad de incorporar al delantero uruguayo Darwin Núñez, uno de los nombres más codiciados del panorama internacional. Aunque por ahora el interés se encuentra en una fase puramente exploratoria y no existe un acuerdo cerrado, la intención de la directiva es clara: dar un golpe de autoridad capaz de redefinir las aspiraciones del proyecto deportivo.

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La búsqueda de un atacante de primer orden responde a la urgencia de un equipo que navega en aguas turbulentas. Atlanta ocupa la decimocuarta posición de la tabla con apenas 12 puntos y necesita de forma prioritaria un referente ofensivo que le devuelva la competitividad. En la última jornada, un gol del paraguayo Miguel Almirón evitó la derrota y selló el 2-2 ante Charlotte FC, un resultado que volvió a poner en evidencia las dificultades del conjunto rojinegro en la presente campaña.

Por su parte, el escenario de Darwin Núñez en Arabia Saudita abre una oportunidad de mercado. El atacante de 27 años se perfila para abandonar las filas de Al Hilal, club donde quedó marginado de las convocatorias debido a los límites reglamentarios que permiten inscribir solo a ocho futbolistas extranjeros, una restricción que lo afectó directamente tras la llegada de Karim Benzema. Pese a perder continuidad, el uruguayo dejó un registro de seis goles y cuatro asistencias en 16 partidos disputados con el conjunto saudí, además de reaparecer recientemente con su selección durante la cita mundialista.

En el aspecto económico, Atlanta United cuenta con la capacidad financiera necesario para afrontar una operación de esta envergadura, pero el obstáculo inmediato radica en la gestión de la plantel, ya que actualmente no dispone de cupo libre para un jugador de ese perfil. Sin embargo, esa limitante podría resolverse en el corto plazo a través de la salida de Emmanuel Latte Lath, la adquisición más costosa en la historia de la franquicia. El delantero no tuvo participación en el último compromiso frente a Charlotte FC, y el propio director deportivo Chris Henderson confirmó que su ausencia obedeció a una medida de precaución ante la intensificación de las negociaciones para su traspaso.

Tras destacar en el Benfica, Núñez dio el salto al Liverpool en 2022 por una cifra cercana a los 90 millones de dólares, etapa en la que cosechó un título de liga e imprimió un balance de 25 goles y 16 asistencias en 95 partidos oficiales dentro de la Premier League. De concretarse la venta de Latte Lath y alinearse las condiciones contractuales, Atlanta lograría abrir la puerta a una de las incorporaciones más ambiciosas en la historia reciente de la MLS.