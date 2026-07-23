El Barça hace oficial el fichaje de Karim Adeyemi hasta 2031

El internacional alemán, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato con el club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), será presentado hoy a las 13.30 horas (11.30 GMT) en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.

Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas banda y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. Y es que el actual entrenador del conjunto azulgrana fue quien le hizo de debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.

El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.

Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Karim Adeyemi, que habitualmente juega, a pierna cambiada, como extremo derecho, debería ser a priori, el recambio natural de Lamine Yamal en esa banda. Y en principio, ocupará en la plantilla azulgrana el puesto que dejará vacante el joven extremo sueco Roony Bardjhij, que se marchará cedido.

La del punta germano es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordo (Newcastle).