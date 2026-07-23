El Mundial 2026 instala "un modelo comercial al estilo EEUU en la FIFA", según Chadwick

Según reflexiona el académico en una entrevista concedida a The Pundit's Seat, la sección de entrevistas del World Footbal Summit (WFS), las pausas de hidratación o los ingresos de transmisión pensados para el público estadounidense parece que llegan para quedarse "sin posible marcha atrás al modelo anterior".

"Los ingresos récord forman parte de una estrategia deliberada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino", a quien atribuye haber "horneado una tarta más grande" y reconoce el mérito por "democratizar el acceso con la ampliación a 48 selecciones, dando a países como Cabo Verde un escenario que de otro modo no habrían tenido".

La experiencia mundialista, que compara con Disneyland, tuvo "mucho espectáculo, emoción, drama y glamour, pero, en el fondo, fue una experiencia industrializada y mercantilizada que carecía de autenticidad".

En este sentido, Chadwick alerta que los elevados precios de la venta dinámica de entradas, los cuales califica como "la encarnación más pura de la neoliberalización del fútbol", podrían llevar a los aficionados más jóvenes a alejarse del fútbol hacia los videojuegos, la música y el cine. "El Mundial se ha transformado por completo en un producto industrializado definido por la voluntad y la capacidad de pago del consumidor”.

Asimismo, reflexiona que España, Portugal y Marruecos, países organizadores del próximo Mundial 2030 están "llamados a elevar aún más el listón".

El futuro del fútbol mundial o el crecimiento del deporte en los nuevos mercados serán algunos de los temas de conversación en el próximo WFS Madrid 2026, en el que se reunirán más de 150 ponentes los días 15 y 16 de septiembre en La Nave, Madrid.