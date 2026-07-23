Iraola atribuye el éxito del fútbol español a la cultura de lo colectivo

Es la idea del grupo por encima del individuo, recalcó en una entrevista con 'The Times' el sucesor de Arne Slot al frente de uno de los grandes de la liga inglesa tras su buen hacer en el Bournemouth la pasada temporada.

"Siempre digo que el sentido de colectividad es muy importante. España nunca ha tenido los mejores atletas. Si analizas la natación o el atletismo, normalmente no ganamos medallas. Pero en los deportes colectivos somos muy buenos. En fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, normalmente tenemos buenos equipos. Siempre ponemos al equipo por delante", afirmó Iraola, de 44 años.

El exlateral del Athletic de Bilbao señaló como paradigma de ese planteamiento al centrocampista de la Roja Rodri, quien "no marcó goles ni dio asistencias" durante el Mundial, pero fue una de las piezas clave para ganarlo y, de hecho, recordó, fue elegido "el mejor jugador del torneo".

"La idea de poner al equipo por delante siempre ha estado integrada en nuestra forma de crecer", insistió, independientemente de que reconoció que "hay muchos estilos diferentes dentro del fútbol español".

"Con la selección siempre se habla del tiki-taka, del pase, pero incluso en el Mundial se pudo ver que (además) presionaban muy bien, que ejercían una presión alta", destacó el entrenador español.

España, analizó el técnico 'red', controla los partidos con el balón, pero también sabe hacer "la otra parte, la de no tener la pelota". "Todos hacen su trabajo. Se trata de ser protagonistas también sin la pelota", añadió.

Iraola extiende asimismo su filosofía futbolística a una visión social basada en la solidaridad, ya que las cosas funcionan cuando "no somos simplemente egoístas, cuando priorizamos la situación de quien tiene menos".

"Eso también ocurre en el fútbol: los que no juegan, los que vienen de la cantera, los que ganan menos", dijo.

También quiere entregar casi todo el protagonismo en el fútbol a los futbolistas, por eso siempre dice que los entrenadores son "asistentes" de los jugadores.

"Ellos son la parte principal. Nuestra labor es ayudarles y ellos son los únicos que pueden darnos el éxito. Nosotros no somos tan importantes como ellos, eso está bastante claro", subrayó Iraola.

A este respecto, reflexionó sobre un cierto cambio de aires en una 'Premier' que, por primera vez en más de una década, afronta una temporada sin una figura dominante y carismática entre sus entrenadores, tras las progresivas salidas del José Mourinho, Pep Guardiola o Jürgen Klopp.

"Los entrenadores", manifestó, "somos importantes para intentar maximizar el potencial de cada futbolista y crear el entorno adecuado para que rindan mejor, pero es cierto que cuando has sido tan consistente durante tantos años seguidos como Jürgen y Pep, obviamente ellos son los grandes protagonistas".

En cuanto a sus propios referentes, el primero de la lista es su antiguo entrenador en el Athletic Ernesto Valverde, que puso fin este verano a su tercera etapa al frente del club vasco.

Las cualidades que Iraola dice haber heredado de él le parecen adecuadas para afrontar el reto de devolver al Liverpool a la cima.

"Creo que era su sentido común. Nunca hacía que los problemas fueran más grandes de lo que eran. Siempre entendía a los jugadores. Era muy firme con las cosas en las que creía. Pero la manera en la que trataba a los futbolistas, tanto a los que jugaban como a los que no, me gustaba mucho", relató.