La Real Sociedad vuelve a renovar a la perla de su defensa, Jon Martín, hasta 2032

La de hoy es la tercera ampliación consecutiva del contrato de Jon Martín, quien había renovado previamente su vínculo con la Real Sociedad -equipo de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), campeón de la Copa del Rey 2025- en abril de 2024, en aquel momento hasta junio de 2030.

Ahora, la entidad 'txuriurdin' dio a conocer este jueves en un comunicado en su página web el nuevo acuerdo firmado entre ambas partes en las oficinas del estadio de Anoeta.

La entidad donostiarra explica en su nota que Jon Martín "es el presente y el futuro" de la Real Sociedad, ya que "con sólo veinte años es un fijo en las alineaciones" del primer equipo y "un pilar básico en la zaga realista".

"Su irrupción en la élite ha sido brillante y además lo mejor está por llegar", destaca la Real.

Tras la nueva ampliación de su contrato, el central de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) se mostró "muy feliz" por la renovación. "La Real es el club que me lo ha dado todo", explicó en declaraciones al club, al tiempo que mostró sus ganas de "seguir aportando al máximo" en el primer equipo.

El joven canterano, nacido en 2006, se congratuló, además, por disponer en la Real Sociedad de "muchos espejos" en los que mirarse. "Mikel (Oyarzabal), Igor (Zubeldia), Ander (Barrenetxea) son ejemplos para mí e intento aprender de ellos lo máximo posible", destacó Jon Martín.

Habitual en las categorías inferiores de la selección española, Jon Martín, se incorporó a la Real Sociedad a los 12 años y formó pareja en la sub-17 con el central del Fútbol Club Barcelona Pau Cubarsí, reciente campeón del mundo con la selección absoluta.