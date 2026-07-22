Ataque en Canindeyú: usaron fusiles calibre 5,56, el mismo utilizado en atentado atribuido al EPP

El ataque al Puesto Policial N° 4 de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, presenta características similares a un atentado registrado en mayo del año pasado y atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Fuentes cercanas a la investigación señalaron que en ambos hechos fueron utilizados fusiles calibre 5,56 y que también se encontraron artefactos explosivos de fabricación casera que no llegaron a detonar.

Pese a estos elementos, el Gobierno evitó atribuir oficialmente el ataque al EPP. El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, sostuvo que todavía es prematuro identificar a los responsables y que todas las hipótesis continúan abiertas.

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Similitudes con el atentado de 2025

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, entre las primeras evidencias recolectadas en la escena figuran vainillas de fusiles calibre 5,56, además de proyectiles de fusiles 7,62, escopetas calibre 12 y armas de fuego de 9 milímetros.

Las mismas fuentes indicaron que el uso de fusiles calibre 5,56 coincide con el armamento empleado en el ataque perpetrado en mayo de 2025 contra la Subcomisaría 10ª de la colonia Ybyrarovana’i, en el distrito de Ybyrarobaná, Canindeyú. En aquel atentado, hombres armados dispararon unas 35 veces contra la sede policial utilizando fusiles de ese calibre.

Otra coincidencia señalada por los investigadores es el hallazgo de artefactos explosivos de fabricación casera que no llegaron a activarse. En el atentado del año pasado también había sido arrojada una bomba molotov que finalmente no explotó.

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A pesar de estas similitudes, hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule el ataque de Naranjito con el EPP, por lo que esa posibilidad sigue siendo una de las líneas de investigación.

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Gobierno mantiene abiertas todas las hipótesis

El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, afirmó que aún no transcurrieron 24 horas del ataque y que los equipos de Criminalística y el Ministerio Público continúan levantando evidencias en el lugar.

Indicó que, por el momento, no existe una orientación certera hacia una organización específica y que entre las hipótesis figuran grupos ligados al narcotráfico, el EPP e incluso otras organizaciones criminales con conexiones internacionales.

“Todo es muy incipiente. No podemos todavía tener una orientación certera hacia una organización o un grupo”, manifestó.

Benítez agregó que también se llegó a mencionar la posible participación del Primer Comando Capital (PCC), aunque insistió en que ninguna de las hipótesis puede ser confirmada mientras no concluyan los trabajos investigativos.

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Un ataque planificado

Según el relato de los policías sobrevivientes, el grupo atacante estaba integrado por entre 20 y 30 personas, lo que, según el viceministro, demuestra un alto grado de planificación y entrenamiento.

Explicó que los delincuentes actuaron de manera coordinada, utilizando tácticas de combate y armamento de guerra para reducir a los efectivos policiales y abandonar rápidamente el lugar.

Benítez confirmó además que Criminalística encontró dispositivos explosivos caseros con metrallas que no detonaron, un elemento que evidencia conocimientos en la fabricación y utilización de explosivos.

“Esto demuestra que no fue un hecho improvisado. Fue una operación planificada y ejecutada con rapidez”, sostuvo.

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Fusiles de guerra

El viceministro confirmó que durante la inspección inicial fueron identificadas vainillas correspondientes a fusiles calibre 5,56 y 7,62, además de escopetas calibre 12.

Explicó que este tipo de armamento es utilizado con frecuencia por organizaciones dedicadas al crimen organizado, aunque reiteró que la presencia de esas armas no permite, por sí sola, atribuir el ataque a un grupo específico.

Mientras avanzan las investigaciones, las similitudes con el atentado ocurrido en mayo del año pasado mantienen abierta la posibilidad de una conexión con el EPP. No obstante, las autoridades insisten en que cualquier conclusión dependerá de las evidencias que sean incorporadas por el Ministerio Público y los peritos que trabajan en la escena del crimen.