Las botas de Ferran se cuelan en el negocio rosa del Mundial

Tras la final en la que la selección española se impuso a Argentina con el solitario gol de Ferran Torres, la firma estadounidense publicó en sus redes sociales una imagen del momento del remate decisivo del delantero valenciano con un dardo a sus competidores: "las botas de un campeón no son de color rosa".

Una referencia clara a otros fabricantes como Nike, Adidas o Puma, que diseñaron los modelos fucsia y rosa eléctrico que han vestido la mayoría de estrellas en el torneo.

La campaña, que ya acumula más de 241 mil 'me gusta' en apenas unos días, está dando la vuelta al mundo porque solamente 9 futbolistas vistieron botas Under Armour, entre los que destacan el mismo Ferran Torres -cuyo modelo de botas se vende a 275$- o el recientemente nombrado mejor lateral derecho del Mundial, Pedro Porro. Una diferencia abismal respecto a los 534 jugadores que calzaron Nike o los 496 de Adidas.

Adidas también se lleva la partida en Wall Street

Más allá del gol decisivo, la lucha por el liderato del marketing mundial la lidera Adidas. Pero la victoria en el marketing también trascendió a los mercados. La firma alemana se revalorizó en Bolsa un 5,75 % durante la cita mundialista. Sus acciones pasaron de valer 172,1 euros el día del México-Sudáfrica, el partido inaugural, a 182 euros este pasado lunes, el día posterior al tanto de Ferran.

Aunque pueda parecer un porcentaje pequeño para la visibilidad que ha tenido la empresa alemana estas últimas semanas, la realidad es que no todos pueden decir lo mismo: en ese mismo periodo, Nike cayó el 1,14 %, en esas mismas jornadas, lo que refleja la tendencia de la compañía estadounidense.

Y es que en este último año la cotización de Nike se ha desplomado un 46,5 %. En lo que va de año, ese porcentaje es del 35,4 %, un rumbo bajista que contrasta con los datos de Adidas, que desde el pasado 1 de enero ha subido el 5,44 %, con el empujón del Mundial que ahora se debe trasladar a su cuenta de pérdidas y ganancias.

En un momento en el que marcas como Under Armour, Puma o incluso On tratan de arrebatar cuota de mercado a las ilustres Adidas y Nike, la alemana resiste, pero la estadounidense nota la caída.

En la final, Adidas ganó por goleada: los dos finalistas, España y Argentina, vistieron sus camisetas, así como la vestimenta del árbitro y el balón del partido. Al ser socio de la FIFA, los premios de 'mejor jugador', 'jugador revelación' y 'mejor portero', también incluían las icónicas rayas de la marca alemana.

Además, la segunda equipación de la selección española de color blanco arrasó en ventas y también se espera que lo haga próximamente la nueva equipación ya con la segunda estrella bordada junto al escudo, que sale a la venta el 4 de agosto en medio de una expectación inusitada. El público reserva a diario en la web de la firma alemana su camiseta con las dos estrellas.

Según publicó la multinacional alemana en un estudio del primer semestre de 2026, el crecimiento de las ventas "aumentó un 14% hasta alcanzar los 6.600 millones de euros" y se prevé que la rentabilidad mejore aún más el resto del año, "con un aumento en el beneficio operativo de hasta aproximadamente 2.300 millones de euros".

El caso de Ferran con Under Armour -antes el jugador vestía Adidas- confirma una tendencia, en la que destaca la apuesta de otras marcas deportivas que apuestan por grandes nombres, y que pugnan en el mercado por su nicho frente a los dos grandes que han liderado el mercado durante más de 20 años.

El fichaje de Neymar por Puma fue uno de los más sonados, pero en los últimos tiempos numerosos jugadores han tomado decisiones parecidas. Antoine Griezmann por Decathlon, Isco Alarcón por Skechers o Sergio Ramos por Mizuno.