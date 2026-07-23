Mariano Pernía: “El resultado de la final fue corto; debería haber ganado España por más”

“Obviamente, mi deseo era que ganara Argentina porque he vivido 41 años allí y ocho en España”, dijo el que fuera mundialista con la selección española en 2006 en la localidad de Mutxamel (Alicante), donde se encuentra en un evento de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

“Si tenía que elegir un ganador era Argentina, pero perder con España fue la derrota menos dolorosa. En España me consagré como futbolista y viví en ocho años cosas muy especiales”, explicó.

En su época en el fútbol español, Pernía jugó en el Recreativo de Huelva, Getafe, Atlético de Madrid y en la selección española.

Pernía, que desveló que sus hijos le han pedido la camiseta de España “con las dos estrellas”, lamentó que tras la final se haya generado “mucho ruido” que poco tiene que ver con el deporte.

“Yo creo que todo empezó por las declaraciones de otros países, no de España, en las que se ponían en duda las victorias de Argentina. De la Fuente siempre fue un señor y estuvo a la altura. Pero se decía mucho que la FIFA quería que ganara (Lionel) Messi”, explicó.

Pernía lamentó y condenó los actos antideportivos protagonizados por algunos de sus compatriotas, como Leandro Paredes o Roberto Ayala, tras el partido y señaló que es algo que “no se puede hacer porque te miran mil millones de personas por la televisión”.

“Hay que dar ejemplo a los jóvenes. En la vida hay que ser sano y limpio. Se felicita, se aplaude y ya está, porque han sido los mejores”, resumió Pernía, que elogió la actitud de Messi y Lionel Scaloni, quienes sí reconocieron la superioridad española.

“El fútbol fue justo con España, que fue la mejor. Y con Argentina, ya que pudo llegar a la final gracias al esfuerzo de Messi. El trofeo se lo quedó el mejor equipo, el que mejor defendió, el que tuvo más el balón y el que mejor atacó. No hay más”, apostilló.

El exlateral izquierdo de la selección elogió el Mundial de Marc Cucurella, del que destacó que “compite siempre, da igual el rival o el escenario”.

Por último, reconoció que sus jugadores de Sesiones AFE no han bromeado sobre el partido “porque fue el primer día y no tenían mucha confianza aún, aunque poco a poco la cosa va a ir a más”.