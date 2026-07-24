El argentino Célico se va de 'mutuo acuerdo' de la dirección técnica del Cuenca de Ecuador

"Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Jorge y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución", señaló el club en un comunicado.

También aseguraron que, "desde su llegada defendieron con responsabilidad y entrega los colores de Deportivo Cuenca, aportando con su experiencia y calidad humana".

Célico, excampeón con Ecuador en el Campeonato Sudamericano Sub-20 disputado en 2019 en Chile, se vinculó al cuadro cuencano en diciembre de 2025 y lo dirigió en 21 partidos, con un balance de ocho triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, por lo que el equipo se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones, con 28 puntos.

Las cuatro derrotas y el empate en las cinco últimas fechas, determinaron su salida, por lo que los directivos destacaron "la predisposición y comprensión de Célico para alcanzar un acuerdo beneficioso para la institución, aceptando percibir únicamente los días laborados, un gesto que refleja su profesionalismo y respecto hacia el club".

Célico ha sumado su nombre a sus compatriotas Juan Zubeldía (Club Delfín), Raúl Antuña y el colombiano Hernán Torres (Orense), del brasileño Tiago Nunes (Liga de Quito), los uruguayos Vicente Sánchez (Emelec) y Francisco Usúcar (Técnico Universitario) y de los ecuatorianos Edison Méndez (Leones del Norte) y Juan Carlos León (Libertad), todos por los malos resultados de sus equipos.