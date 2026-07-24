¡Alerta! Página falsa difunde nota fraudulenta sobre ABC y Banco Itaú

En redes sociales, principalmente en Facebook y WhatsApp, circula una publicación falsa que simula pertenecer a ABC mediante el uso no autorizado del diseño, el logo y las características visuales del portal digital del diario.

El contenido dirige a un enlace externo que aparenta ser una publicación periodística legítima, pero corresponde a un sitio fraudulento. Se presume que el objetivo de la publicación sería captar a usuarios con fines ilícitos, por lo que se recomienda no ingresar al link ni compartir el contenido.

La publicación falsa hace referencia al Banco Itaú y presenta como título: “Cientos de clientes frente al Banco Itaú tras la emisión de ‘A La Gran 730′: Nos lo estuvieron ocultando a todos”.

Para intentar otorgar credibilidad al contenido, los responsables utilizaron una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece supuestamente la periodista de ABC Mabel Rehnfeldt frente a una sucursal del Banco Itaú.

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No ingresar al enlace y denunciar publicación

Además de configurar un caso de suplantación de identidad mediante el uso indebido de la imagen y la identidad visual de ABC, el hecho podría formar parte de un esquema de estafa.

Por ese motivo, se insta a los usuarios a no ingresar al enlace difundido, evitar compartir la publicación y denunciarla a través de la plataforma de red social en la que haya sido encontrada, con el fin de contribuir a su eliminación y evitar que más personas sean víctimas del engaño.

¿Cómo identificar una publicación falsa que suplanta a ABC?

ABC Color recuerda a sus lectores que todas las publicaciones de su plataforma digital cuentan con una dirección web que comienza con https://www.abc.com.py. Si el enlace dirige a un dominio diferente, es una señal de alerta.

Otra forma de verificar la autenticidad de una publicación es realizar una búsqueda en Google utilizando el título de la nota y agregando las palabras “ABC Color”. Si el contenido realmente fue publicado por el diario, aparecerá entre los resultados del buscador.

En cambio, si la nota no figura en los resultados o Google muestra el mensaje “No se han encontrado resultados para tu búsqueda”, es muy probable que se trate de un contenido falso con fines fraudulentos. En dichos casos, se recomienda no ingresar al enlace, no compartir la publicación y denunciarla en la plataforma donde fue difundida.