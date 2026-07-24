¡La familia de Tim Payne ya se instaló en Paraguay!

Timothy John Payne, más conocido como Tim Payne, ya se sumó a las filas del Club Olimpia y comenzó los entrenamientos con el plantel de Para Uno hace unos días.

El neozelandés, uno de los futbolistas más virales del Mundial 2026, llegó a Paraguay con su familia completa: su esposa Michelle Peters y su pequeño hijo Brooklyn.

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Y, hace unas horas, su bella esposa Michelle Peters, quien se dedica a la fotografía y a las producciones audiovisuales para bodas, anunció que la familia Payne ya estrena casa en tierra guaraní.

“Hola Paraguay. Finalmente instalados en nuestro nuevo hogar y más felices que nunca”, escribió la pareja de Tim Payne en su cuenta de Instagram junto a un video donde se la ve con el dulce Brooklyn en el calor de su residencia en un coqueto barrio capitalino.

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Tim Payne y Michelle Peters dieron el “sí, quiero” en 2024 y en 2025 recibieron a Brooklyn, el primer fruto de su amor.

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El pasado 7 de julio, baby Payne cumplió un año de vida y ahora llegó con sus padres a nuestro país, pues su papi futbolista ya se puso la camiseta de Olimpia.