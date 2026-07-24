Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense debutan hoy en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Ariel Holan y el Triki de José Arrúa juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con el VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora es el partido hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 17:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.