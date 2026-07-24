Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense debutan hoy en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Ariel Holan y el Triki de José Arrúa juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con el VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora es el partido hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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