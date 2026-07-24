Imputan a intendente de Santaní y esposo de diputada cartista: piden prohibirle acceso a la comuna

Esta mañana se dio entrada, vía electrónica, en el Poder Judicial a la notificación de imputación y pedido de imposición de medidas al intendente de Santaní, Agustín Ovando Espínola por la causa Nº 1995/2024 sobre “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa” relacionada con la falta de certeza del destino de más de G. 1.000 millones de la comuna a su cargo.

También fue imputada en la causa María Lourdes Ocampos. Entre las medidas requeridas se detallan:

Obligación de comparecer mensualmente ante el juez. Prohibición de salir del país. Prohibición de acudir, presentarse, ingresar y permanecer en cualquiera de las dependencias de la Municipalidad de San Estanislao. Caución real suficiente. Cualquier otra medida que el juzgado considere necesaria.

El jefe comunal y esposo de la diputada cartista ya había sido imputado por esta misma causa en 2024 por el fiscal Walter Javier Melo, imputación admitida por el juez Penal de Garantías del segundo turno de San Estanislao, Francisco Varela.

Sin embargo, en enero del año pasado, el juez Penal de Garantías del segundo turno de Delitos Económicos de la Capital, Rodrigo Estigarribia, revocó la resolución y devolvió el caso a Fiscalía para corregir supuestos errores en la imputación.

La causa surgió con base en una denuncia de concejales de otra facción cartista (que respondían al gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis) ante la falta de rendiciones del intendente a la Junta Municipal sobre el destino de fondos propios de la comuna por unos G. 1.000 millones, así como otros G. 700 millones de un préstamo.

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Ovando sigue como intendente, ya que no apunta al rekutu para el siguiente periodo, puesto que el candidato de la ANR en Santaní es el concejal Carlos Verón Sperarza (ANR, HC), que en su momento no acompañó la denuncia contra el jefe comunal.