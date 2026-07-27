Empieza la semana 3 del Real Madrid 26/27: recupera efectivos y llega el primer amistoso

La Ciudad Deportiva del conjunto blanco acogió su puesta de largo el pasado 24 de julio con un partido de entrenamiento contra el Alcorcón. Sólo se permitió el seguimiento del arranque de la primera mitad en un encuentro que terminó con victoria por 1-0 para los de Mourinho, con gol del canterano Yáñez, de penalti en el minuto 81.

El portugués probó al mismo tiempo a todos los efectivos disponibles del primer equipo, a excepción del uruguayo Fede Valverde, el último en reincorporarse a la disciplina del conjunto, que lo siguió desde la grada. Arda Güler, tras la temprana eliminación de Turquía en la fase de grupos del Mundial, se sumó en el campo a los ocho jugadores que han llevado a cabo la pretemporada completa.

Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio llevan desde el día 13 bajo el mando de Jose Mourinho, mientras que los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes y el francés Ferland Mendy prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a la pretemporada durante esta tercera semana serán el alemán Antonio Rüdiger y el neerlandés Denzel Dumfries, uno de los cuatro fichajes confirmados. También se espera que lleguen, a lo largo de esta semana, los brasileños Endrick y Vinicius Jr., el portugués Bernardo Silva (otro de los fichajes), el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

Las otras dos nuevas incorporaciones deberán esperar. El francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, campeón del mundo, disfrutarán de unos días más de vacaciones. Entre tanto, los rumores apuntan a la llegada del costamarfileño Yan Diomande, actualmente en el RB Leipzig, y no se termina de descartar la posibilidad del español Rodrigo Hernández.

Tras comenzar la pretemporada el pasado día 13, el Real Madrid afrontará el próximo martes, día 28, su segundo partido de entrenamiento ante el Leganés, también en Valdebebas, y cuatro días después, el 1 de agosto, se medirá la Fiorentina en Klagenfurt (Austria).

Más adelante, los blancos tendrán todavía dos amistosos más para probarse antes del estreno liguero, previsto para el 22 de agosto contra el Espanyol. El primero será el sábado 8 de agosto, contra el Ferencvaros húngaro, y el siguiente será el trofeo Teresa Herrera, contra el Deportivo de La Coruña, el día 12.