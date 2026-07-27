Esther González rescinde su contrato con Gotham y vuelve a España por motivos personales

"El Gotham FC siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Desde que llegué, sentí algo único en este club: la gente, el ambiente, la forma en que todos trabajamos juntos cada día. Estoy agradecido por cada momento compartido con mis compañeros, los entrenadores y cada miembro de este club", dijo en un comunicado González.

La delantera de la selección española, que participó en la conquista del Mundial 2023, no desveló más detalles, aunque el equipo reveló que González "se retira temporalmente del fútbol para atender asuntos personales".

"Le deseamos a Esther y a su familia todo lo mejor en su regreso a España", declaró la presidenta de operaciones de fútbol del Gotham FC, Yael Averbuch West.

González, de 33 años, se unió al Gotham FC en el verano de 2023 y se convirtió en la máxima goleadora en la historia del equipo, con 33 tantos desde entonces.

Su aportación ofensiva ayudó al equipo de Nueva Jersey a levantar dos campeonatos de la NWSL, en 2023 y 2025, una Copa de Campeones de la Concacaf, en 2025, y una NWSL Challenge Cup, el pasado 26 de junio.