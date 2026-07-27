La Real busca seguir invicta en pretemporada, en la casa del Aston Vila

El conjunto de Birmingham fue cuarto la pasada temporada en la Premier y disputará la Liga de Campeones en la 2026-27.

El partido ante el Aston Vila se disputa en el feudo del conjunto inglés que entrena Unai Emery y que tiene como director de fútbol a Roberto Olabe, hasta el año pasado en ese mismo puesto en el club donostiarra.

La Real ha dejado unas excelentes sensaciones en el primer encuentro de esta corta gira inglesa, con un triunfo convincente en casa del Wolverhampton, de la Championship inglesa (segunda división) (1-2), y goles de Orri Oskarsson y el joven Álex Lebarbier.

El de este martes será el primero de los dos encuentros que afronta el equipo txuri urdin esta semana, ya que el viernes disputará en Francia ante el Toulousse otro partido de preparación.

Se espera que ante los galos sí estén disponibles Luka Sucic y Take Kubo, ahora desplazados a la concentración inglesa, pero todavía acumulando minutos de entrenamiento tras la disputa del Mundial.