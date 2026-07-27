Olimpia, a comenzar con buen pie ante el debutante Mixco en la Copa Centroamericana

El conjunto hondureño, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, afronta su cuarta participación consecutiva en el certamen regional con la consigna de volver a ser protagonista a nivel internacional.

Los 'Leones' del Olimpia llegan al compromiso respaldados por un registro de nueve triunfos, cinco empates y dos derrotas, números que los colocan como el equipo hondureño con menos caídas en la historia de la competición.

El actual subcampeón del fútbol hondureño viene de firmar en 2025 su mejor actuación en el torneo regional tras alcanzar las semifinales, una marca que buscará superar en esta edición para certificar su clasificación a las fases decisivas y pelear por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para el estreno, Espinel cuenta con una plantilla encabezada por jugadores como el guardameta Edrick Menjívar, los mediocampistas Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, además de los atacantes Michael Chirinos y Jorge Benguché, con los que buscará imponer condiciones en casa.

El Deportivo Mixco, por su parte, hará historia al disputar por primera vez la Copa Centroamericana y llegará a Tegucigalpa con la misión de sorprender al equipo hondureño en su debut internacional.

El cuadro guatemalteco, dirigido por Fabricio Benítez, apostará por una estructura competitiva y la experiencia de jugadores como Jean Márquez, Kennedy Rocha y otros elementos de su plantilla para intentar sumar en una de las canchas más exigentes de la región.

El encuentro en el Estadio José de Paz Herrera marcará el inicio de la disputa por el liderato del grupo C, en una competición que reúne a clubes centroamericanos y que otorga plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Olimpia y Deportivo Mixco fueron emparejados en el Grupo C de la Copa Centroamericana junto con el Saprissa, de Costa Rica, y los panameños Alianza y el UMECIT.

Olimpia: Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, Jonathan Paz, Félix García, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Michael Chirinos y Jorge Benguché.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Aldo Luna, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixsón Flores, Jean Márquez, Fernando Arce, Eliser Quiñones, Kevin Illescas, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha.

Estadio: José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Hora: 20.00 local (02.00 GMT del miércoles).