Stuani: "Es un momento de mucha felicidad"

El atacante, de 39 años, señaló que "no es solo una renovación porque significa mucho" para él y destacó que todavía tiene "mucho para dar y ofrecer".
"Cumplir diez temporadas era algo impensable cuando llegué. A lo largo de todo este tiempo he aprendido a querer este club. Es un sentimiento que llevo dentro", afirmó.
Stuani explicó que en esta década ha vivido alegrías y también "días de mucho sufrimiento", "momentos muy difíciles" que ha tenido que "aceptar y digerir como el descenso de la temporada pasada" a Segunda División.
En ese sentido, aseguró que el objetivo de este año es "muy claro", el regreso a LaLiga EA Sports. "Es muy difícil porque por más que vengamos de Primera División y de años muy buenos es una categoría muy difícil. Pero tenemos esa posibilidad y vamos a morir por ella", prometió Stuani.