Fútbol Internacional
27 de julio de 2026 a la - 13:45

Stuani: "Es un momento de mucha felicidad"

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Girona (España), 27 jul (EFE).- El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y leyenda del Girona, dijo este lunes, después del anuncio de su continuidad en el club, que es "un momento de mucha felicidad" y que tenía muchas ganas de que llegara el acuerdo para su renovación, tras finalizar contrato el pasado 30 de junio y "semanas largas y de incertidumbre".

Por EFE

El atacante, de 39 años, señaló que "no es solo una renovación porque significa mucho" para él y destacó que todavía tiene "mucho para dar y ofrecer".

"Cumplir diez temporadas era algo impensable cuando llegué. A lo largo de todo este tiempo he aprendido a querer este club. Es un sentimiento que llevo dentro", afirmó.

Stuani explicó que en esta década ha vivido alegrías y también "días de mucho sufrimiento", "momentos muy difíciles" que ha tenido que "aceptar y digerir como el descenso de la temporada pasada" a Segunda División.

En ese sentido, aseguró que el objetivo de este año es "muy claro", el regreso a LaLiga EA Sports. "Es muy difícil porque por más que vengamos de Primera División y de años muy buenos es una categoría muy difícil. Pero tenemos esa posibilidad y vamos a morir por ella", prometió Stuani.