Stuani: "Es un momento de mucha felicidad"

Girona (España), 27 jul (EFE).- El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y leyenda del Girona, dijo este lunes, después del anuncio de su continuidad en el club, que es "un momento de mucha felicidad" y que tenía muchas ganas de que llegara el acuerdo para su renovación, tras finalizar contrato el pasado 30 de junio y "semanas largas y de incertidumbre".