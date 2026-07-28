4-2. Miguelito y 'Gabigol' se visten de Neymar y meten al Santos en octavos

El mediapunta boliviano marcó antes del descanso un gol que hubiera firmado el mismísimo 'Ney', hoy suplente, y que sirvió para neutralizar el tempranero tanto de Ramón Sosa a los 18 segundos del pitido inicial.

Gabriel Barbosa 'Gabigol', tras desperdiciar varias ocasiones, dio la vuelta al marcador de cabeza en el inicio de la segunda mitad. Otro Gabriel, de apellido Menino, sentenció en el minuto 65. Gonzalo Mottes recortó para los venezolanos en el 72 y Rony puso la guinda para los locales en el tiempo de descuento.

Con la tranquilidad de los tres goles de ventaja conseguida en el partido de ida (1-4) y en medio de la enésima polémica con Neymar y su supuesta bronca a los jóvenes del vestuario el pasado sábado en el partido de Liga contra Chapecoense, el Santos empezó aletargado.

No habían pasado ni 20 segundos desde el inicio, cuando Adonis Frías intentó conectar con su portero con un pase cortísimo que se quedó en tierra de nadie y fue una asistencia de lujo para Sosa.

El camisa 10, solo ante Brazão, definió con maestría. La remontada ya no era un sueño lejano, era una realidad.

Los locales reaccionaron de manera errática. Tres fueras de juego en 20 minutos hasta que llegó la pausa de hidratación y Cuca ajustó las piezas.

Miguelito tomó nota y rápido puso a trabajar a Schiavone. El primer disparo del internacional boliviano desde el pico del área lo paró con dificultades el arquero visitante; el segundo fue para el fondo de la red.

La jugada se inició con un pase en profundidad de Menino. Miguelito recortó a Mottes y chutó al palo corto, a contrapié de Schiavone.

Insatisfecho, Cuca metió los primeros tres cambios en el descanso. Turno para Neymar, que pasó prácticamente inadvertido.

El conjunto paulista mejoró, aunque antes Sosa casi repite de falta directa. Brazão lo evitó con una estirada que casi lo lesiona.

Un aviso serio que se quedó en nada porque poco después Rollheiser conectó con Gabriel Bontempo, otro de los cambios del descanso, y este puso un centro que cabeceó Gabigol en el minuto 56.

Todo un alivio para el 9, que incluso pudo aumentar su cuenta particular de goles de no ser por la intervención del VAR para detectar un fuera de juego ajustado.

El exdelantero de Benfica e Inter de Milán también se topó con el palo, si bien el rechace lo cazó Menino para fusilar a placer.

Dos goles en nueve minutos y eliminatoria finiquitada. El remate poco ortodoxo de Mottes con el muslo a la salida de un córner solo maquilló el resultado.

Aún habría tiempo para el tanto de Rony, también de cabeza, en el descuento. 8-3 en el global de la eliminatoria y a pensar en el Macará.

4. Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Ananias, Adonis Frías (Lucas Veríssimo, m.46), Gabriel Menino; Christian Oliva, Willian Arão (Gabriel Bontempo, m.46), Álvaro Barreal (Rony, m.75), Benjamín Rollheiser (Igor Vinícius, m.75), Miguelito (Neymar, m.46); y Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

2. UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Gonzalo Mottes, Maicol Ruiz, Yohan Cumana (Daniel Carrillo, m.46) ; Williams Lugo (Daniel de Sousa, m.64), Vicente Rodríguez (Williams Velásquez, m.82), Francisco Solé, Edwin Mosquera (Roberto Sarli, m.73), Samuel Sosa (Alexander González, m.64); y Juan Camilo Zapata.

Goles: 0-1, m.1: Samuel Sosa. 1-1, m.39: Miguelito. 2-1, m.56: 'Gabigol'. 3-1, m.65: Gabriel Menino. 3-2, m.72: Mottes. 4-2, m.90+5: Rony.

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay). Amonestó a Solé (m.29) y a Lugo (45+3) por la UCV.

Incidencias: partido de vuelta de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio de Vila Belmiro, en la ciudad brasileña de Santos.