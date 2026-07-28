El Real Madrid alcanza los 1.221 millones de euros de ingresos de explotación

La contribución del Real Madrid a los ingresos fiscales y a la seguridad social en el ejercicio 2025/2026 asciende a 354,8 millones de euros. La junta directiva del Real Madrid, reunida hoy, avanzó las cuentas que "confirman la fortaleza del modelo económico del club, que continúa a la cabeza de la industria mundial del deporte por ingresos".

El Real Madrid subraya que "este crecimiento se apoya sobre todo en los negocios que el club explota directamente: los ingresos del estadio han aumentado un 11% y los de marketing un 6%, impulsados por la renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores".

Entre los puntos clave en la evolución de los ingresos destacan que desde la temporada 2018-2019, los ingresos han crecido un 61%, pero el 93% de este crecimiento procede de ingresos gestionados directamente por el club. Se han duplicado los ingresos del estadio (+107%) respecto a la temporada 2018-2019, último ejercicio antes del inicio de las obras.

El resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) ha sido de 287,4 millones de euros, un 18% superior al del ejercicio anterior. El EBITDA antes de enajenación de inmovilizado ha alcanzado los 242,9 millones de euros, un 17% más. "Ambos valores son los más altos logrados nunca por el Real Madrid y reflejan la mejora continuada de la eficiencia operativa del club", afirma el club.

El beneficio después de impuestos asciende a 26,3 millones de euros, un 8% más que en la temporada 2024-2025. Con este resultado, el club encadena veintiséis ejercicios consecutivos, desde el año 2000, cerrados con beneficios, destaca el Real Madrid.

El club madrileño añade también que "el Real Madrid es un club propiedad de sus socios. No distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital: la totalidad de los beneficios se reinvierte en el propio club, en sus infraestructuras y en sus plantillas deportivas".

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, prácticamente finalizada, acumula una inversión de 1.407,7 millones de euros. En el ejercicio 2025-2026, el club ha invertido 192 millones de euros en instalaciones, plataforma tecnológica y plantilla deportiva. "El gasto en plantillas ha aumentado en 166 millones de euros (+37%) desde el ejercicio 2018-2019, manteniendo la ratio de gastos de personal sobre ingresos en el 46%, muy por debajo del umbral de excelencia del 50%", explica el club en el resumen de sus cuentas.

Para el Real Madrid, "esta política de reinversión sostenida tiene su reflejo en el terreno de juego". "Solo en el ejercicio 2025-2026 se han destinado 161 millones de euros a la incorporación de jugadores, y de cara a la temporada 2026-2027 el club continúa reforzándose para seguir compitiendo al máximo nivel en fútbol y en baloncesto", explica la a entidad.

Sobre su solidez financiera, "el Real Madrid cuenta con un patrimonio neto de 624 millones de euros, tesorería de 83 millones y una deuda neta de 9 millones, excluido el proyecto del estadio, con una ratio deuda/EBITDA de 0,0 veces. Adicionalmente, el club dispone de pólizas de crédito sin utilizar por importe de 475 millones de euros", indica el club.